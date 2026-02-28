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HTS5553/98
صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق
احصل على تأثيرات السينما في منزلك! تمكّن من رفع مستوى تجربة الترفيه المنزلي من خلال السماعات المزودة بأنبوب الجهير المزدوج، والتي توفر صوتًا محيطًا قويًا بقدرة 1000 واط وبدقة كاملة تبلغ 1080 بكسل، مع إمكانية تشغيل أقراص DVD.
DoubleBASS
DVD
يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.
عناصر تحكم سهل بواسطة لوحة تعمل باللمس للسماح لك بالتحكم بمستوى الصوت وبخيارات التشغيل الأخرى ببساطة عن طريق الضغط على عناصر التحكم الحساسة للمس والموجودة على اللوحة الأمامية.
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