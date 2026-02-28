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تم إيقافه

Immersive Sound5.1 المسرح المنزلي

HTS5553/98

صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

احصل على تأثيرات السينما في منزلك! تمكّن من رفع مستوى تجربة الترفيه المنزلي من خلال السماعات المزودة بأنبوب الجهير المزدوج، والتي توفر صوتًا محيطًا قويًا بقدرة 1000 واط وبدقة كاملة تبلغ 1080 بكسل، مع إمكانية تشغيل أقراص DVD.

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صوت من كل جانب

صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

  • DoubleBASS

  • DVD

HDMI لأفلام عالية الوضوح وجودة صور استثنائية

HDMI لأفلام عالية الوضوح وجودة صور استثنائية

يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.

قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

عناصر تحكم سهل بواسطة لوحة تعمل باللمس للسماح لك بالتحكم بمستوى الصوت وبخيارات التشغيل الأخرى ببساطة عن طريق الضغط على عناصر التحكم الحساسة للمس والموجودة على اللوحة الأمامية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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