المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTS3538/12

صوت محيطي قوي

ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام المسرح المنزلي HTS3538 من Philips. تمنحك محركات الصوت المكشوفة صوتًا محيطًا بقوّة 600 واط وفيديو DVD محسّن بدقة تصل إلى 1080 بيكسل عبر HDMI لتوفير جودة صور شبه عالية الدقة.

عرض جميع المزايا

نظام المسرح المنزلي

صوت محيطي قوي

  • DVD

تصميم عصري لإكمال بيئة منزلك

منفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى من iPod أو iPhone أو مشغل MP3

منفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى من iPod أو iPhone أو مشغل MP3

يتيح لك منفذ إدخال الصوت تشغيل الموسيقى بسهولة مباشرةً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو مشغل MP3 أو كمبيوتر محمول من خلال اتصال بسيط بنظام السينما المنزلي. ما عليك سوى توصيل جهاز الصوت بمنفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى مع جودة الصوت الفائقة لنظام السينما المنزلي من Philips.

HDMI لأفلام عالية الوضوح وجودة صور استثنائية

HDMI لأفلام عالية الوضوح وجودة صور استثنائية

يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.