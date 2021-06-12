ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
صوت قوي لتلفزيونك
استمتع بصوت مذهل من تلفزيونك بواسطة كبل واحد فقط، بفضل مكبر الصوت Philips soundbar هذا! بالإضافة إلى الأفلام، يمكنك أيضًا بث الموسيقى لاسلكيًا بأفضل جودة عبر Bluetooth.
قناة 2.0
Bluetooth®
HDMI ARC
يتيح لك منفذ إدخال الصوت تشغيل الموسيقى بسهولة مباشرةً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو مشغل MP3 أو كمبيوتر محمول من خلال اتصال بسيط بنظام السينما المنزلي. ما عليك سوى توصيل جهاز الصوت بمنفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى مع جودة الصوت الفائقة لنظام السينما المنزلي من Philips.
5.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Abo elyaas
12/06/2021
Saudi Arabia
صوت مناسب وتصميم رائع مشكلته في توصيل الأوبتيكال
بصراحة جميلة صوتها مناسب نوعاً ما توصيل الأوبتيكال سيّء
الحسنات
تصميم رائع صوت مناسب
سلبيات
توصيل الأوبتيكال غير مناسب
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 1000 series HTL1508 سماعة Soundbar
تاريخ الاستخدام 2021-05-12
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 1000 series HTL1508 سماعة Soundbar
تاريخ الاستخدام 2021-05-12