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تم إيقافه

1000 seriesسماعة Soundbar

HTL1508/98

5

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

صوت قوي لتلفزيونك

استمتع بصوت مذهل من تلفزيونك بواسطة كبل واحد فقط، بفضل مكبر الصوت Philips soundbar هذا! بالإضافة إلى الأفلام، يمكنك أيضًا بث الموسيقى لاسلكيًا بأفضل جودة عبر Bluetooth.

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صوت قوي لتلفزيونك

  • قناة 2.0

  • Bluetooth®‎

  • HDMI ARC

إمكانية وضع الجهاز على الحائط أو سطح الطاولة

إمكانية وضع الجهاز على الحائط أو سطح الطاولة

منفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى من iPod أو iPhone أو مشغل MP3

يتيح لك منفذ إدخال الصوت تشغيل الموسيقى بسهولة مباشرةً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو مشغل MP3 أو كمبيوتر محمول من خلال اتصال بسيط بنظام السينما المنزلي. ما عليك سوى توصيل جهاز الصوت بمنفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى مع جودة الصوت الفائقة لنظام السينما المنزلي من Philips.

HDMI ARC للوصول إلى كل ملفات الصوت من تلفزيونك

المواصفات التقنية

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المراجعات

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5.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

12/06/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

صوت مناسب وتصميم رائع مشكلته في توصيل الأوبتيكال

بصراحة جميلة صوتها مناسب نوعاً ما توصيل الأوبتيكال سيّء

الحسنات

تصميم رائع صوت مناسب

سلبيات

توصيل الأوبتيكال غير مناسب

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 1000 series HTL1508 سماعة Soundbar

تاريخ الاستخدام 2021-05-12

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 1000 series HTL1508 سماعة Soundbar

تاريخ الاستخدام 2021-05-12

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