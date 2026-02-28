ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HTB3520/40
يتيح لك منفذ إدخال الصوت تشغيل الموسيقى بسهولة مباشرةً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو مشغل MP3 أو كمبيوتر محمول من خلال اتصال بسيط بنظام السينما المنزلي. ما عليك سوى توصيل جهاز الصوت بمنفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى مع جودة الصوت الفائقة لنظام السينما المنزلي من Philips.
يقدّم لك DivX Plus HD على مشغّل Blu-ray و/أو مشغّل أقراص DVD، أحدث ما في تقنية DivX لتستمتع بمشاهدة أفلام ومقاطع فيديو عالية الدقة من الإنترنت مباشرة إلى تلفزيون Philip HDTV أو جهاز الكمبيوتر. يدعم DivX Plus HD تشغيل محتوى DivX Plus (فيديو H.264 HD مع ملف صوت AAC عالي الدقة في حاوية ملف MKV)، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة من فيديو DivX بدقة تصل إلى 1080 بكسل. DivX Plus HD لفيديو رقمي حقيقي عالي الدقة.
المراجعات