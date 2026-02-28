حاصل على شهادة DivX Plus HD لتشغيل DivX العالي الدقة

يقدّم لك DivX Plus HD على مشغّل Blu-ray و/أو مشغّل أقراص DVD، أحدث ما في تقنية DivX لتستمتع بمشاهدة أفلام ومقاطع فيديو عالية الدقة من الإنترنت مباشرة إلى تلفزيون Philip HDTV أو جهاز الكمبيوتر. يدعم DivX Plus HD تشغيل محتوى DivX Plus (فيديو H.264 HD مع ملف صوت AAC عالي الدقة في حاوية ملف MKV)، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة من فيديو DivX بدقة تصل إلى 1080 بكسل. DivX Plus HD لفيديو رقمي حقيقي عالي الدقة.