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وحدة حلاقة

HS85
التصنيف الإجمالي / 5
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    وحدة حلاقة

    HS85
    التصنيف الإجمالي / 5

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    وحدة حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    وحدة حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

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      حادة وناعمة

      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

      يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

      حلقات الانزلاق

      تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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