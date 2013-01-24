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ملطّف للحلاقة مرطّب
التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملطّف للحلاقة مرطّب
التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي
ملطّف للحلاقة مرطّب
التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملطّف للحلاقة مرطّب
التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي
يمكن ضخ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN من حاوية إعادة التعبئة مباشرةً إلى آلة حلاقة كهربائية Cool Skin.
يتم تفريغ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك لحلاقةٍ مرطّبة ومهدئة. التركيبة معززة بالفيتامينات والبابونج لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي.