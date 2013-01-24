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Nivea

ملطف حلاقة

HS800
Nivea
التصنيف الإجمالي / 5
Nivea
  • ملطّف للحلاقة مرطّب ملطّف للحلاقة مرطّب ملطّف للحلاقة مرطّب
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    Nivea ملطف حلاقة

    HS800
    التصنيف الإجمالي / 5

    ملطّف للحلاقة مرطّب

    التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي

    Nivea ملطف حلاقة

    ملطّف للحلاقة مرطّب

    التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي

    ملطّف للحلاقة مرطّب

    التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي

    Nivea ملطف حلاقة

    ملطّف للحلاقة مرطّب

    التركيبة معززة بالبابونج والفيتامينات لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي

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      ملطّف للحلاقة مرطّب

      لفئة Philips NIVEA FOR MEN HS8000 فقط

      نظام إعادة تعبئة الخرطوشة المدمجة

      يمكن ضخ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN من حاوية إعادة التعبئة مباشرةً إلى آلة حلاقة كهربائية Cool Skin.

      نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

      يتم تفريغ ملطف حلاقة NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك لحلاقةٍ مرطّبة ومهدئة. التركيبة معززة بالفيتامينات والبابونج لتلطيف بشرتك ولتظهر بمظهر صحي.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        علبة إعادة تعبئة مكيّف الحلاقة
        HS800

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