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تم إيقافه
HR7770/00
طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
550 واط
مدمج 2 في 1
وعاء سعة 2 لتر
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
الملحقات عبارة عن أداة عجن لخلط وعجن المخيض والعجين، ويمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان. وتتضمن سكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. كما تتضمن قرص استحلاب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.
بفضل محرك قدرته 700 واط وإعدادين للسرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة
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