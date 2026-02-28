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  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء

تم إيقافه

محضرة الطعام

HR7770/00

طهي مذهل بلا عناء

توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

عرض جميع المزايا

جهاز تحضير الطعام مع رموز ملوّنة للطبخ

طهي مذهل بلا عناء

  • 550 واط

  • مدمج 2 في 1

  • وعاء سعة 2 لتر

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة بسهولة

ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة بسهولة

الملحقات عبارة عن أداة عجن لخلط وعجن المخيض والعجين، ويمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان. وتتضمن سكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. كما تتضمن قرص استحلاب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

إعدادا سرعة لمزيج مذهل بين إعدادات السرعة/الملحقات

بفضل محرك قدرته 700 واط وإعدادين للسرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة

المواصفات التقنية

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