مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم