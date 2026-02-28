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  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

تم إيقافه

مجموعة Vivaخلاط

HR3746/00

خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

يساعدك الخلاط من Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي الهوائي بتقصير وقت الخفق وجعل خليط قالب الحلوى طريًا أكثر. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 450 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.

عرض جميع المزايا

أسرع بنسبة 25%* مع محرك فعال بقوة 450 واط

خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

  • 450 واط

  • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى

  • وعاء ذاتي التشغيل سعة 3 لترات

  • رمادي وكشمير

مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم

قوة محرك بقدرة 450 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

قوة محرك بقدرة 450 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

محرك قوي بقدرة 450 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.

خلط سلس لخليط خفيف

خلط سلس لخليط خفيف

تم تصميم الوعاء ليتناسب مع المضارب المخروطية الشكل تمامًا بهدف تحقيق أفضل نتائج خلط.

المواصفات التقنية

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  1. خفق 4 زلال بيض مقارنة بالآلة السابقة