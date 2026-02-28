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HR3746/00
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك الخلاط من Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي الهوائي بتقصير وقت الخفق وجعل خليط قالب الحلوى طريًا أكثر. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 450 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.
450 واط
5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
وعاء ذاتي التشغيل سعة 3 لترات
رمادي وكشمير
مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم
محرك قوي بقدرة 450 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.
تم تصميم الوعاء ليتناسب مع المضارب المخروطية الشكل تمامًا بهدف تحقيق أفضل نتائج خلط.
المراجعات
خفق 4 زلال بيض مقارنة بالآلة السابقة