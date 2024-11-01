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  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط Daily Collection من Philips

    HR3705/10

    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط Daily Collection من Philips

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    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    وزن خفيف وسرعة أعلى مع أدوات خفق على شكل قمع

    • 300 واط
    • 5 إعدادات سرعة + السرعة القصوى
    • أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين
    • خفيفة الوزن
    مشبك للسلك لتخزين مرتّب

    مشبك للسلك لتخزين مرتّب

    يمكن لفّ السلك وتثبيته في مكانه بإحكام بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.

    زر إخراج كبير لتحرير أدوات الخفق بلمسة واحدة

    زر إخراج كبير لتحرير أدوات الخفق بلمسة واحدة

    يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بلمسة واحدة على زر الإخراج الكبير والواضح.

    أسطح مالسة لتنظيف سهل

    أسطح مالسة لتنظيف سهل

    ملحقات ذات أسطح مالسة يمكن غسلها في الجلاية لتنظيف سريع وسهل.

    5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى، لكل مهمة طهو

    5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى، لكل مهمة طهو

    تتوفر مجموعة من 5 إعدادات للسرعة، لاختيار الإعداد المناسب لكل مهمة.

    مقبض مانع للانزلاق لاستخدام سهل

    مقبض مانع للانزلاق لاستخدام سهل

    أدوات خفق على شكل قمع تعمل بطريقة أسرع لغاية 20%*

    إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.

    ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن غسلها في الجلاية

    يأتي الخلاط مزودًا بزوجَي أدوات خفق عالية الجودة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن غسلها في الجلاية.

    وزن خفيف وتصميم خاص لتوفير الراحة

    تصميم مريح وخفيف الوزن لعملية خلط مريحة وسهلة.

    زوجا أدوات خفق سلكية، مع خفاقات عجين

    يسهل تركيب أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين، وستسمع صوت طقطقة للتأكد من أنه تم تركيبها بالشكل الصحيح.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      • أدوات للعجين
      • أدوات خفق سلكية

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الفولتية
      220-240  V

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      212‏X‏106‏X‏‏196  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      186‏X‏84‏X‏154  mm
      وزن المنتج
      0,852  kg
      الوزن مع التغليف
      1,148  kg

    Badge-D2C

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