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Daily Collection خلاط Daily Collection من Philips

HR3705/10
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة
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    Daily Collection خلاط Daily Collection من Philips

    HR3705/10

    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط Daily Collection من Philips

    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط Daily Collection من Philips

    قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

    يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

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      قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة

      وزن خفيف وسرعة أعلى مع أدوات خفق على شكل قمع

      • 300 واط
      • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
      • أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين
      • خفيفة الوزن
      مشبك للسلك لتخزين مرتّب

      مشبك للسلك لتخزين مرتّب

      يمكن لفّ السلك وتثبيته في مكانه بإحكام بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.

      زر إخراج كبير لتحرير أدوات الخفق بلمسة واحدة

      زر إخراج كبير لتحرير أدوات الخفق بلمسة واحدة

      يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بلمسة واحدة على زر الإخراج الكبير والواضح.

      أسطح مالسة لتنظيف سهل

      أسطح مالسة لتنظيف سهل

      ملحقات ذات أسطح مالسة يمكن غسلها في الجلاية لتنظيف سريع وسهل.

      5 إعدادات سرعة + السرعة القصوى، لكل مهمة طهو

      5 إعدادات سرعة + السرعة القصوى، لكل مهمة طهو

      تتوفر مجموعة من 5 إعدادات للسرعة، لاختيار الإعداد المناسب لكل مهمة.

      مقبض مانع للانزلاق لاستخدام سهل

      مقبض مانع للانزلاق لاستخدام سهل

      أدوات خفق على شكل قمع تعمل بطريقة أسرع لغاية 20%*

      إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.

      ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن غسلها في الجلاية

      يأتي الخلاط مزودًا بزوجَي أدوات خفق عالية الجودة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن غسلها في الجلاية.

      وزن خفيف وتصميم خاص لتوفير الراحة

      تصميم مريح وخفيف الوزن لعملية خلط مريحة وسهلة.

      زوجا أدوات خفق سلكية، مع خفاقات عجين

      يسهل تركيب أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين، وستسمع صوت طقطقة للتأكد من أنه تم تركيبها بالشكل الصحيح.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • أدوات للعجين
        • أدوات خفق سلكية
        اللون
        أسود
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        212X106X196 mm
        الوزن مع التغليف
        1,148 kg
        فولتية
        220-240 V
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        186‏X‏84‏X‏154 mm
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        وزن المنتج
        0,852 kg

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