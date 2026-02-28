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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Packaging photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Packaging photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505

تم إيقافه

مجموعة VivaOnionChef

HR2505/80

التقطيع مثل طاهٍ محترف

وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة.

عرض جميع المزايا

فرم البصل وطحن اللحم والقيام بالمزيد غير ذلك

التقطيع مثل طاهٍ محترف

  • مفرمة

  • تقنية ChopDrop

  • وظيفتان: خشن وناعم

  • تحديد تلقائي للسرعة

تحديد تلقائي للسرعة

تحديد تلقائي للسرعة

تأتي مفرمة OnionChef من Philips مزودة بسرعتين وتحديد تلقائي للسرعة. تتطلب الوظائف المختلفة سرعات مختلفة لتحقيق النتيجة المثالية، مع سرعة منخفضة للفرم الخشن مع تقنية ChopDrop وسرعة عالية للفرم الناعم باستخدام شفرة منفصلة عالية السرعة. يتعرف المنتج على الوظيفة المطلوبة ويضبطها تلقائيًا لضمان تحقيق النتيجة النهائية المرجوة في كل مرة.

فرم خشن مع تقنية ChopDrop

فرم خشن مع تقنية ChopDrop

تستخدم مفرمة OnionChef من Philips سرعة بطيئة مثالية لتقنية ChopDrop، بحيث تضمن لك الحصول دائمًا على قطع جافة ومتساوية من البصل ومكونات أخرى حساسة، مثل الكوسا والبيض المسلوق والفلفل وجبنة الموزاريلا، بالإضافة إلى المكونات الصلبة، مثل المكسرات والجزر وغيرها. أداة مثالية لأطباقك اليومية المفضلة، بالإضافة إلى المقبلات (الصلصة والتزاتزيكي) والصلصات والريزوتو وغيرها!

قابل للغسل في الجلاية

قابل للغسل في الجلاية

مفرمة OnionChef من Philips سهلة التنظيف. يمكنك شطف كل أجزائها بالماء أو وضعها ببساطة في الجلاية.

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.