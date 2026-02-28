استمتع بعصيرك على طريقتك الخاصة

خلاط مزوّد بمحرك قوي للغاية بقدرة 650 واط، ووظائف مخصّصة (سحق الثلج وإعداد النبض)، وشفرات مسننة قابلة للفك، وفلتر للفواكه، ووعاء زجاجي عالي الجودة سعة 2 لتر.