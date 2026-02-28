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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

تم إيقافه

مجموعة Pure Essentialsالخلاط

HR2084/90

استمتع بعصيرك على طريقتك الخاصة

خلاط مزوّد بمحرك قوي للغاية بقدرة 650 واط، ووظائف مخصّصة (سحق الثلج وإعداد النبض)، وشفرات مسننة قابلة للفك، وفلتر للفواكه، ووعاء زجاجي عالي الجودة سعة 2 لتر.

عرض جميع المزايا

اختر بنفسك درجة السلاسة التي تفضلها لعصيرك

استمتع بعصيرك على طريقتك الخاصة

  • 650 واط

  • دورق زجاجي بسعة 2 لتر

  • مع فلتر

  • سرعات متعددة وزر النبض

التحكم بسرعات متعددة

التحكم بسرعات متعددة

اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.

زر سحق الثلج

زر سحق الثلج

اسحق الثلج بسهولة باستخدام هذا الخلاط من Philips بلمسة زر واحدة.

شفرات مسننة تدوم طويلاً

شفرات مسننة تدوم طويلاً

يمكنك السحق والخلط بشكل ممتاز بفضل شفرات الخلاط الحادة جدًا والتي تدوم طويلاً من Philips.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.