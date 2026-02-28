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تم إيقافه
HR2084/90
استمتع بعصيرك على طريقتك الخاصة
خلاط مزوّد بمحرك قوي للغاية بقدرة 650 واط، ووظائف مخصّصة (سحق الثلج وإعداد النبض)، وشفرات مسننة قابلة للفك، وفلتر للفواكه، ووعاء زجاجي عالي الجودة سعة 2 لتر.
650 واط
دورق زجاجي بسعة 2 لتر
مع فلتر
سرعات متعددة وزر النبض
اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.
اسحق الثلج بسهولة باستخدام هذا الخلاط من Philips بلمسة زر واحدة.
يمكنك السحق والخلط بشكل ممتاز بفضل شفرات الخلاط الحادة جدًا والتي تدوم طويلاً من Philips.
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