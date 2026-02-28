تحضير عصير صحي بسهولة تامة

أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.