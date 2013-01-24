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Viva Collection عصارة

HR1853/00
  • إعداد عصير صحي بسهولة إعداد عصير صحي بسهولة إعداد عصير صحي بسهولة
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    Viva Collection عصارة

    HR1853/00

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.

    Viva Collection عصارة

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.

    Viva Collection عصارة

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.

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      إعداد عصير صحي بسهولة

      عصارة سهلة الاستخدام بدون الحاجة إلى التسوق وبدون مجهود.

      • 550 واط
      • 1.5 لتر
      • أنبوب بحجم L
      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

      يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

      يُبقي هذا الإبريق العصير طازجًا لمدة أطول

      يُبقي هذا الإبريق العصير طازجًا لمدة أطول

      حافظ على العصير الذي أعددته في إبريق العصير بسعة 700 ملل طازجًا لمدة أطول.

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      تحضر عصارة Philips مزيدًا من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير الفريد.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      كتيّب وصفات يوفر العديد من وصفات العصير

      كتيّب وصفات يوفر العديد من وصفات العصير

      يحتوي هذا الكتيّب على وصفات عصير لذيذة وسهلة التحضير باستخدام عصارة Philips.

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 1.5 لتر وإبريق العصير وسعته 700 مل إمكانية إعداد مزيد من العصير في المرة الواحدة.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات
        ABS
        مادة الإبريق
        SAN
        التردد
        50/60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي
        مادة الغطاء وحاوية بقايا الفاكهة والخضار
        SAN
        الطاقة
        550 W
        أنبوب تغذية
        75 mm
        إعداد السرعة
        2
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1.5 لتر
        إبريق عصير
        نعم
        سعة إبريق العصير
        700 ml

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