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HR1853/00
تحضير عصير صحي بسهولة تامة
أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.
550 واط
1,5 لترات
أنبوب حجم L
يسع أنبوب التغذية الكبير جدًا الفواكه والخضراوات كاملةً بحيث لا تحتاج إلى تقطيعها أو فرمها بعد الآن.
حافظ على العصير طازجًا مدة أطول بعد تحضيره في إبريق العصير سعة 700 مل هذا.
تتيح لك حاوية اللب سعة 1,5 لتر وإبريق العصير سعة 700 مل عصر كمية أكبر دفعة واحدة.
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