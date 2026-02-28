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  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة
  • تحضير عصير صحي بسهولة تامة

تم إيقافه

مجموعة Vivaالعصارة

HR1853/00

تحضير عصير صحي بسهولة تامة

أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه العصارة بقوة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا تبتلع الفاكهة والخضار بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضًا بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا لمدة أطول.

عرض جميع المزايا

عصارة سهلة الاستخدام بدون الحاجة إلى التسوق وبدون مجهود.

تحضير عصير صحي بسهولة تامة

  • 550 واط

  • 1,5 لترات

  • أنبوب حجم L

لا حاجة إلى تقطيع الثمار سابقًا بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا

لا حاجة إلى تقطيع الثمار سابقًا بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا

يسع أنبوب التغذية الكبير جدًا الفواكه والخضراوات كاملةً بحيث لا تحتاج إلى تقطيعها أو فرمها بعد الآن.

يحافظ إبريق العصير هذا على العصير طازجًا مدة أطول

يحافظ إبريق العصير هذا على العصير طازجًا مدة أطول

حافظ على العصير طازجًا مدة أطول بعد تحضيره في إبريق العصير سعة 700 مل هذا.

عصر متواصل بفضل السعة الكبيرة جدًا

تتيح لك حاوية اللب سعة 1,5 لتر وإبريق العصير سعة 700 مل عصر كمية أكبر دفعة واحدة.

المواصفات التقنية

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