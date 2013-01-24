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جهاز العصر والخلط

HR1841
التصنيف الإجمالي / 5
  • مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
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    جهاز العصر والخلط

    HR1841
    التصنيف الإجمالي / 5

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

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      مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 300 واط
      • 1.5 لتر
      عصارة وخلاط في آن واحد

      عصارة وخلاط في آن واحد

      بإمكانك تحضير أي عصير أو مشروب فاكهة بسهولة.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      عملية تحضير وتنظيف سريعة.

      مطحنة لطحن المكونات

      مطحنة لطحن المكونات

      طحن أي مكون ناشف مثل القهوة، والأعشاب، والتوابل والحبوب.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        قدم الامتصاص
        نعم
        مثبتة الأمان
        نعم
        سرعتان
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.2  م
        الفولتية
        220-240  فولت
        الطاقة
        300  واط

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات
        PP
        غطاء معدني
        SAN
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        دافع معدني
        PP

      • الملحقات

        خلاط
        1.5  ل
        المطحنة
        نعم
        إبريق عصير
        700  ملل
        فرشاة تنظيف
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • خلاط
      • فرشاة تنظيف
      • إبريق عصير
      • المطحنة

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