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Avance Collection

خلاط محمول باليد

HR1673/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
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    Avance Collection خلاط محمول باليد

    HR1673/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

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      خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

      تحضير مجموعة متنوعة من الطعام على طريقتك مع SpeedTouch

      • 800 واط، SpeedTouch مع سرعة قصوى
      • تقنية ProMix مع شفرات مطلية بالتيتانيوم
      • خلط أنعم بمرتين*
      • أسرع لغاية 50%*
      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      محرك قوي بقوة 800 واط لنتائج خلط رائعة

      محرك قوي بقوة 800 واط لنتائج خلط رائعة

      محرك قوي وموثوق به بقوة 800 واط يمكنه تشغيل مجموعة متنوّعة من الملحقات لخلط أي نوع من المكونات تقريبًا ولتوفير نتائج رائعة أثناء تحضير الطعام.

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.

      شفرات مطلية بالتيتانيوم: أكثر صلابة من الفولاذ بست مرات

      شفرات مطلية بالتيتانيوم: أكثر صلابة من الفولاذ بست مرات

      تجعل طبقة طلاء التيتانيوم (TiN) السكين صلب بست مرات أكثر من السكين العادي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتضمن أداءً رائعًا مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك شكل السكين المحسّن وشكل ProMix المثلث الفريد للمقبض من الحصول على أفضل نتائج في الخلط. آمنة للاستخدام مع الطعام.

      مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

      مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

      يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL‏ (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.

      ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

      ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

      يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      يمكنك تركيب مقبض الخلاط وكل الملحقات وفكّها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة باستخدام إصبع واحد فقط.

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • تصميم

        اللون
        أسود
        مضمنة
        • مفرمة صغيرة
        • خلط
        • مفرمة حجم XL مع شفرتين
        • دورق
        Voltage
        220-240 V
        سعة المفرمة الصغيرة
        300 ml
        سعة الكأس
        1 l
        Power
        800 W
        Frequency
        50/60 Hz
        ميزات المنتج
        • عمود قابل للفك
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • وظيفة السرعة القصوى
        • سرعات متعددة
        سعة المفرمة بحجم XL
        1000 ml
        Cord length
        1.2 m

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        بلاستيك SAN
        شفرة مواد
        التيتانيوم
        مادة المقبض
        معدنية
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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