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خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات
خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك. إكتشف كلّ المميزات
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
محرك قوي وموثوق به بقوة 800 واط يمكنه تشغيل مجموعة متنوّعة من الملحقات لخلط أي نوع من المكونات تقريبًا ولتوفير نتائج رائعة أثناء تحضير الطعام.
إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.
تجعل طبقة طلاء التيتانيوم (TiN) السكين صلب بست مرات أكثر من السكين العادي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتضمن أداءً رائعًا مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك شكل السكين المحسّن وشكل ProMix المثلث الفريد للمقبض من الحصول على أفضل نتائج في الخلط. آمنة للاستخدام مع الطعام.
يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.
يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.
يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.
تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.
مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.
يمكنك تركيب مقبض الخلاط وكل الملحقات وفكّها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة باستخدام إصبع واحد فقط.
يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.
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