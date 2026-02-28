ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1673/91
خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك.
800 واط، SpeedTouch مع سرعة قصوى
تقنية ProMix مع شفرات مطلية بالتيتانيوم
خلط أنعم بمرتين*
أسرع لغاية 50%*
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
محرك قوي وموثوق به بقوة 800 واط يمكنه تشغيل مجموعة متنوّعة من الملحقات لخلط أي نوع من المكونات تقريبًا ولتوفير نتائج رائعة أثناء تحضير الطعام.
إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.
المراجعات
مقارنةً بالخلاط المحمول باليد من Philips المزوّد بحجرة شفرات على شكل جرس بعد إجراء اختبار داخلي على الطماطم والخضار غير المطبوخة