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Avance Collection خلاط محمول باليد

HR1652/90
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    Avance Collection خلاط محمول باليد

    HR1652/90

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

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      مقبض عصري مصمّم ليتلاءم مع الإبهام لسهولة الاستخدام

      • 600 واط
      • خلاط عمودي معدني
      • 3 ملحقات
      مسكة مصمّمة لتتلاءم مع الإبهام

      مسكة مصمّمة لتتلاءم مع الإبهام

      مقبض مصمّم ليتلاءم مع الإبهام مع مفاتيح كهربائية كبيرة.

      تحرير بزر واحد

      تحرير بزر واحد

      تحرير بزر واحد للتجميع والفك بسهولة.

      20 إعداد للسرعة

      20 إعداد للسرعة

      20 مستوى للسرعة للحصول على أداء مثالي.

      زر السرعة القصوى فائق القوة

      زر السرعة القصوى فائق القوة

      تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.

      ملحق المفرمة حجم XL لتقطيع كميات كبيرة

      ملحق المفرمة حجم XL لتقطيع كميات كبيرة

      يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL‏ (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.

      غطاء الحماية لحماية سكين الخلط عند حفظه

      غطاء الحماية لحماية سكين الخلط عند حفظه

      كأس سعة 1 لتر مع غطاء لحفظ الحساء أو الطعام المهروس أو المخفوق

      كأس سعة 1 لتر مع غطاء لحفظ الحساء أو الطعام المهروس أو المخفوق

      شفرات مسننة لسحق الثلج في المفرمة الكبيرة

      شفرات مسننة لسحق الثلج في المفرمة الكبيرة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        المفرمة
        مفرمة كبيرة جداً
        شفرات مسننة للفرامة الكبيرة
        نعم
        عمود مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أسود حبري
        الطاقة
        600 W
        فولتية
        220-240 V
        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        السرعات
        20 سرعة
        دوارق للمواد
        SAN
        مادة الغطاء
        فولاذ لا يصدأ وبولي بروبيلين
        غطاء للحماية
        نعم
        كأس مع غطاء
        1 لتر
        عمود قابل للفك
        نعم
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

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