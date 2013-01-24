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نتائج قصوى بجهدٍ أقل
تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج قصوى بجهدٍ أقل
تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.
نتائج قصوى بجهدٍ أقل
تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج قصوى بجهدٍ أقل
تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.
مقبض مصمّم ليتلاءم مع الإبهام مع مفاتيح كهربائية كبيرة.
تحرير بزر واحد للتجميع والفك بسهولة.
20 مستوى للسرعة للحصول على أداء مثالي.
تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.
يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.
لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.
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