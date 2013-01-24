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Viva Collection خلاط محمول باليد

HR1618/90
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection خلاط محمول باليد

    HR1618/90

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection خلاط محمول باليد

    استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

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      استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

      عمليات خلط وهرس وتقطيع وخفق سهلة

      • 650 واط
      • سكين بإجراء مزدوج ومقبض معدني
      • مفرمة وملحقين
      • 16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى
      قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

      قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

      بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.

      أكسسوار للتقطيع

      أكسسوار للتقطيع

      فرامة لتقطيع البصل والجبن والكثير من المكونات الأخرى.

      شفرة بوظيفة مزدوجة

      شفرة بوظيفة مزدوجة

      شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

      ملحق الهراسة للحصول على بطاطا مهروسة وناعمة

      ملحق الهراسة للحصول على بطاطا مهروسة وناعمة

      يمكنك هرس البطاطا بنعومة تامة بفضل ملحق الهراسة للخلاط المحمول باليد من Philips.

      زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

      زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

      لأقسى المكونات.

      دورق سعة 1 لتر مع غطاء

      دورق سعة 1 لتر مع غطاء

      دورق سعة 1 لتر مع غطاء لحفظ الحساء أو الطعام المهروس أو المخفوق.

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

      محرك قوي بقدرة 650 واط

      محرك قوي بقدرة 650 واط

      ملحق الخفاقة لخلط القشدة والمايونيز

      ملحق الخفاقة لخلط القشدة والمايونيز

      مسكة وأزرار ناعمة الملمس

      يوفر المقبض والأزرار الناعمة الملمس الراحة أثناء استخدام المنتج.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.3 m
        المفرمة
        مفرمة صغيرة
        هرّاسة بطاطا
        نعم
        إعداد السرعة
        16
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        دورق مواد
        SAN
        القدرة الكهربائية بالواط
        650 W
        سعة الكأس
        1 لتر
        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        دورق
        1 لتر
        خلط
        نعم
        عمود قابل للفك
        بزرين
        مادة المقبض
        معدنية
        مادة الغطاء
        PP ومطاط

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