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رؤوس حلاقة

HQ8
التصنيف الإجمالي / 5
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    رؤوس حلاقة

    HQ8
    التصنيف الإجمالي / 5

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    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين

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      التجديد للحصول على نتائج أفضل

      حادة وناعمة

      تقنية Super Lift & Cut®

      النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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        يناسب أنواع المنتجات
        • HQ7100
        • HQ7140
        • HQ7160
        • HQ7180
        • HQ7200
        • HQ7240
        • HQ7290
        • HQ8445
        • HQ8830
        • HQ8850
        • HQ8870
        • HQ8880
        • HQ8882
        • HQ8890
        • HQ8894

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