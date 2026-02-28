حافظ على حلاقة ناعمة

تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا.