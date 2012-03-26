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Philips جهاز تجعيد الشعر HP8602/00 أسطوانة بقياس 16 مم وحرارة تبلغ 180 درجة مئوية وطبقة من السيراميك

HP8602/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips جهاز تجعيد الشعر HP8602/00 أسطوانة بقياس 16 مم وحرارة تبلغ 180 درجة مئوية وطبقة من السيراميك

    HP8602/00

    Philips جهاز تجعيد الشعر HP8602/00 أسطوانة بقياس 16 مم وحرارة تبلغ 180 درجة مئوية وطبقة من السيراميك

    Philips جهاز تجعيد الشعر HP8602/00 أسطوانة بقياس 16 مم وحرارة تبلغ 180 درجة مئوية وطبقة من السيراميك

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