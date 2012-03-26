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Philips ProCare Keratin HP8362/00 Ceramic plates Even heat distribution 199C Ionic conditioning 15 sec. heat up time

HP8362/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips ProCare Keratin HP8362/00 Ceramic plates Even heat distribution 199C Ionic conditioning 15 sec. heat up time

    HP8362/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips ProCare Keratin HP8362/00 Ceramic plates Even heat distribution 199C Ionic conditioning 15 sec. heat up time

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips ProCare Keratin HP8362/00 Ceramic plates Even heat distribution 199C Ionic conditioning 15 sec. heat up time

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