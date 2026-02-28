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HP8230/03
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك.
2100 واط
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
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