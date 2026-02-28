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HP6390/10
PrecisionPerfect - وسيلة سريعة لإزالة شعر الوجه
هل لاحظت وجود شعرة في وجهك وتريدين التخلص منها فورًا؟ تشكّل أداة التشذيب الدقيقة من Philips الطريقة الفورية لإزالة شعر الوجه. فهي مثالية للاستخدام على الشفة العليا، والحاجبين وخط الفك السفلي
مناطق الوجه
إزالة شعر الوجه بطريقة سهلة وآمنة مع رأس التشذيب العادي للحصول على بشرة ناعمة كالحرير. إن أداة التشذيب الدقيقة من Philips هي آلة تشذيب أكثر منها شفرة. أي يمكن استخدامها لإزالة كل أنواع شعر الوجه غير المرغوب فيه بنعومة ومن دون ألم. لن تقف في طريقك أي شعرة، أكانت على الشفة أو الحاجبين أو الذقن، بفضل أداة التشذيب الدقيقة من Philips، للحصول على وجه ناعم تمامًا.
تحديد شكل شعر الحاجبين بدقة. يسمح لك بالتحكم بمدى استخدام آلة التشذيب على وجهك. وهكذا لن تكوني مضطرة إلى القلق بشأن إزالة أكثر من شعرة واحدة.
يسمح لك مشطا التشذيب بطولين مختلفين بتحديد شكل الحاجبين بدقة إلى 2 مم و4 مم. ما عليك سوى تركيب رأس الدقة برأس التشذيب وابدأي باستخدام الآلة لتحقيق نتيجة دقيقة ومتجانسة.
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