من شأن شفرات الحلاقة القصديرية الذهبية المضادة للحساسية تقليل التهيج وتأثير الحساسية على بشرتكِ
شريط مضمّن من الصبار لزيادة ترطيب البشرة للحصول على حلاقة ناعمة وآمنة
يشير إلى حالة البطارية المنخفضة ويذكركِ بضرورة شحن الجهاز قبل الحلاقة في المرة القادمة
حلاقة في أي مكان بفضل ماكينات الحلاقة النسائية بدون أسلاك هذه
الحلاقة قبل أو بعد الاستحمام أو خلاله
يلتقط رأس الحلاقة القصديري ذو الشفرات المزدوجة كل شعرة، مما يوفر حلاقة ناعمة تحد من تهيج البشرة
يتم ضبط الرؤوس المرنة بسلاسة على كل خط في جسمكِ، مما يقلل الضغط والتهيج على بشرتكِ
يتتبّع الرأس الدوّار خطوط جسمكِ لضمان تلامس فعال وثابت بالبشرة
حقيبة صغيرة ملائمة للحماية والسفر والتخزين
بيانات تقنية
الملحقات
الميزات
بيانات لوجيستية
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F
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