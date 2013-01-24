مصطلحات البحث
SalonDry Pro AC
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SalonDry Pro AC
SalonDry Pro AC
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SalonDry Pro AC
لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.
مخرج هواء ترمالين خزفي لحماية إضافية وشعر كثيف ولامع.
مكثف احترافي رفيع للغاية للتسريح الدقيق.
المواصفات التّقنيّة
صلاحية الخدمة