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SalonDry Pro AC

مجفف الشعر

HP4992
التصنيف الإجمالي / 5
  • SalonDry Pro AC SalonDry Pro AC SalonDry Pro AC
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    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    HP4992
    التصنيف الإجمالي / 5

    SalonDry Pro AC

    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    SalonDry Pro AC

    SalonDry Pro AC

    SalonDry Pro AC مجفف الشعر

    SalonDry Pro AC

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      SalonDry Pro AC

      يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.

      مخرج هواء ترمالين خزفي

      مخرج هواء ترمالين خزفي لحماية إضافية وشعر كثيف ولامع.

      مكثف احترافي رفيع للغاية

      مكثف احترافي رفيع للغاية للتسريح الدقيق.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS/PC
        الطاقة
        2000  واط
        طول سلك الطاقة
        3  م
        اللون/ اللون الخارجي
        طلاء من الكروم + ملمس فائق النعومة

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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