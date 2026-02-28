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SalonDry Pro ACمجفف الشعر

HP4992/00

يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية.

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SalonDry Pro AC

يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

  • 2000 واط

محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2000 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

محرك احترافي يعمل بالتيار المتناوب لفترة استهلاك أطول بنسبة 50%

محرك احترافي يعمل بالتيار المتناوب لفترة استهلاك أطول بنسبة 50%

صُمم هذا النوع من المحركات لمحترفي تصميم الشعر خصيصًا، وهو يوفر العديد من الفوائد، أهمها دورة التشغيل الأطول من المحركات المعتادة، حيث تزيد فترة استهلاك مجفف الشعر بنسبة 50%. فضلاً عن تدفق الهواء الفائق القوة لضمان تجفيف سريع وفعال.

6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

المواصفات التقنية

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