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SalonDry Pro

مجفف الشعر

HP4991
التصنيف الإجمالي / 5
  • SalonDry Pro بقوة 2200 واط SalonDry Pro بقوة 2200 واط SalonDry Pro بقوة 2200 واط
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    SalonDry Pro مجفف الشعر

    HP4991
    التصنيف الإجمالي / 5

    SalonDry Pro بقوة 2200 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    SalonDry Pro بقوة 2200 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro بقوة 2200 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    SalonDry Pro بقوة 2200 واط

    إكتشف كلّ المميزات

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      • 2200 واط
      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      مكثف احترافي رفيع للغاية

      مكثف احترافي رفيع للغاية للتسريح الدقيق.

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.

      مخرج هواء خزفي لحماية إضافية

      مخرج هواء خزفي لحماية إضافية ولشعر كثيف.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS/PC
        الطاقة
        2200  واط
        طول سلك الطاقة
        3  أمتار
        اللون/ اللون الخارجي
        لون أسود ساتيني

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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