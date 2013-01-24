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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكثف احترافي رفيع للغاية للتسريح الدقيق.
لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.
مخرج هواء خزفي لحماية إضافية ولشعر كثيف.
المواصفات التّقنيّة
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