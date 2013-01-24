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SalonDry Pro

مجفف الشعر

HP4990
التصنيف الإجمالي / 5
  • SalonDry Pro بقوة 2100 واط SalonDry Pro بقوة 2100 واط SalonDry Pro بقوة 2100 واط
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    SalonDry Pro مجفف الشعر

    HP4990
    التصنيف الإجمالي / 5

    SalonDry Pro بقوة 2100 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    SalonDry Pro بقوة 2100 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro بقوة 2100 واط

    إكتشف كلّ المميزات

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    SalonDry Pro بقوة 2100 واط

    إكتشف كلّ المميزات

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      يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

      • 2100 واط
      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      6 إعدادات سخونة/سرعة لتلائم نوع شعرك

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء

      لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.

      مخرج هواء يعزز الحجم

      مخرج هواء يعزز الحجم، لتسريحات الشعر القائمة على التجعيد والارتداد.

      2100 واط لتجفيف سريع

      تيارات هواء قوية

      حلقة التعليق لسهولة التخزين

      يمكن تخزين وحدة التحكم SalonDry بسهولة بتعليقها من حلقة التعليق الخاصة بها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS/PC
        الطاقة
        2100  واط
        طول سلك الطاقة
        3  م
        اللون/ اللون الخارجي
        لون لؤلؤي فاخر

      • الوزن والمقاييس

        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        769  غ
        مقاييس الصندوق F
        310x120x240  ملم
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        953  غ
        مقاييس الصندوق A
        628،65x374،65x260،35  ملم
        وزن الصندوق A
        920  غ
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

      • اللوح

        مقاييس اللوح
        1200 x 800  ملم
        عدد الألواح
        126  قطعة
        عدد الطبقات
        7
        عدد الصناديق A في الطبقة
        3

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        88449900001
        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC

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