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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لولب خزفي مع سخونة بواسطة الأشعة تحت الحمراء يمنع التجفيف الزائد.
مخرج هواء يعزز الحجم، لتسريحات الشعر القائمة على التجعيد والارتداد.
تيارات هواء قوية
يمكن تخزين وحدة التحكم SalonDry بسهولة بتعليقها من حلقة التعليق الخاصة بها.
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