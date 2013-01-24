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SalonDry Compact

مجفف الشعر

HP4960
التصنيف الإجمالي / 5
  • SalonDry Compact بقوة 1400 واط SalonDry Compact بقوة 1400 واط SalonDry Compact بقوة 1400 واط
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    SalonDry Compact مجفف الشعر

    HP4960
    التصنيف الإجمالي / 5

    SalonDry Compact بقوة 1400 واط

    SalonDry Compact مجفف الشعر

    SalonDry Compact بقوة 1400 واط

    SalonDry Compact بقوة 1400 واط

    SalonDry Compact مجفف الشعر

    SalonDry Compact بقوة 1400 واط

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      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الطاقة
        1400  واط
        طول سلك الطاقة
        1,8  م
        الفولتية
        110-127 & 220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS

      • اللوح

        عدد الطبقات
        7
        عدد الصناديق A في الطبقة
        6
        الكمية
        1200x800

      • الوزن والمقاييس

        وزن الصندوق A
        4432  غ
        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        354  غ
        مقاييس الصندوق F
        90x150x250  ملم
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        482  غ
        مقاييس الصندوق A
        378x315x27  ملم
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        8

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC
        رمز 12NC
        88449600001

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