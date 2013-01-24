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SalonDry Compact بقوة 1400 واط
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SalonDry Compact بقوة 1400 واط
SalonDry Compact بقوة 1400 واط
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SalonDry Compact بقوة 1400 واط
المواصفات التّقنيّة
اللوح
الوزن والمقاييس
صلاحية الخدمة
بيانات لوجيستية