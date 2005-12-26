Philips SalonDry Pro Hairdryer HP4891/00 2100W IonBoost Ceramic diffuser
HP4891/00
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Philips SalonDry Pro Hairdryer HP4891/00 2100W IonBoost Ceramic diffuser
HP4891/00
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips SalonDry Pro Hairdryer HP4891/00 2100W IonBoost Ceramic diffuser
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips SalonDry Pro Hairdryer HP4891/00 2100W IonBoost Ceramic diffuser