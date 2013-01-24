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مجفف الشعر

HP 4883
التصنيف الإجمالي / 5
  • JetSet Control ION بقوة 2000 واط JetSet Control ION بقوة 2000 واط JetSet Control ION بقوة 2000 واط
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    مجفف الشعر

    HP 4883
    التصنيف الإجمالي / 5

    JetSet Control ION بقوة 2000 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    مجفف الشعر

    JetSet Control ION بقوة 2000 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    JetSet Control ION بقوة 2000 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    مجفف الشعر

    JetSet Control ION بقوة 2000 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

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      فوهة لتجفيف الشعر وتسريحه

      فوهة لتجفيف الشعر وتسريحه

      إعدادَي سرعة، ثلاثة إعدادات سخونة

      إعدادَي سرعة، ثلاثة إعدادات سخونة لخيارات متعددة، ومرونة مطلقة

      حلقة التعليق لسهولة التخزين

      يمكن تخزين وحدة التحكم SalonDry بسهولة بتعليقها من حلقة التعليق الخاصة بها

      مخرج هواء يعزز الحجم

      مخرج هواء يعزز الحجم لشعر جميل وأخّاذ

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS
        طول سلك الطاقة
        1,8  م
        محرك
        2000  واط
        اللون/ اللون الخارجي
        تفاصيل من الكروم كثيرة اللمعان سوداء وفضية

      • المقاييس والوزن

        وزن المنتج الصافي مع الأكسسوارات
        735  غ
        مقاييس الصندوق F
        229x114x267  ملم
        وزن صندوق F مع المنتج
        887  غ
        مقاييس الصندوق A
        470x359x283  ملم
        وزن الصندوق A
        5920  غ
        عدد الصناديق من النوع F في صندوق من النوع A
        6

      • صلاحية الخدمة

        استبدال

      • الألواح

        عدد الألواح
        144  قطعة
        عدد صناديق A في الطبقة
        4
        عدد الطبقات
        6

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        884488300000
        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC

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