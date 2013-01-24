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JetSet Control ION بقوة 2000 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
JetSet Control ION بقوة 2000 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
JetSet Control ION بقوة 2000 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
JetSet Control ION بقوة 2000 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 2000 واط مع تكييف أيوني لتحسين حالة شعرك العامة والحوؤل دون إحداث الشعر الساكن. بالإضافة إلى فوهة العناية بالمظهر، ومخرج هواء لإعطاء حجم للشعر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
إعدادَي سرعة، ثلاثة إعدادات سخونة لخيارات متعددة، ومرونة مطلقة
يمكن تخزين وحدة التحكم SalonDry بسهولة بتعليقها من حلقة التعليق الخاصة بها
مخرج هواء يعزز الحجم لشعر جميل وأخّاذ
المواصفات التقنية
المقاييس والوزن
صلاحية الخدمة
الألواح
بيانات لوجيستية
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