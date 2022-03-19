ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD9860/94
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!
تقنية الاستشعار الذكي
تقنية إزالة الدهون
تقنية Rapid Air
أسود، نحاسي، سعة 1,4 كجم
صمّم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكّر وتطهو نيابة عنك. سيتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL بالتفكير والطهو نيابة عنك بلمسة واحدة فقط، بدءًا من البطاطس الطازجة أو المثلجة ووصولاً إلى أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة، وحتى سمكة كاملة.
يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.
احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.
3.6
من 5
5
الآراء
ام همام
19/03/2022
Saudi Arabia
رااائه ممتاااز اوصي بخ و بشدة
منتج يستحق عشر من خمس نجوم فوق الممتاز قلي ممتاز. و صحي بملعقه. واحده. زيت
الحسنات
سريع استواء ممتاز للاكل
سلبيات
لا يوجد اي سابيات في نظري
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2020-03-18
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2020-03-18
ملاك الروح
21/03/2021
Saudi Arabia
ممتازه انصحكم فيها بقوه
افضل جهاز للامانه مش مدح لا والله الله الشاهد انصح بقتناء الجهاز البعض سوء استخدام الجهاز يعطي تقيم تقل من مستوى حرام والله يستاهل اكثر من خمس نجوم
الحسنات
انصح اقتناء الجهاز بقوه
سلبيات
لايوجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2019-03-21
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2019-03-21
09/12/2020
Saudi Arabia
جميل جدا وسهله في الاستخدام
رائعه وجميله وسهله الاستخدام........................
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9860/94 Airfryer حجم XXL
مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips
مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة
تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.