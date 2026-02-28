طعام مُقرمش تمامًا كالطعام المقلي بالطريقة التقليدية مع دهون أقل بنسبة 90%*

أداء موثوق به! يمكنك تحضير بطاطس مُقرمشة تمامًا كتلك المُحضّرة في مقلاة تقليدية ولكن مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. أصبح بإمكانك تحمير دجاجة كاملة للحصول على جلد مُقرمش من الخارج ولحم طري من الداخل مع التخلّص من الدهون في الوقت نفسه.