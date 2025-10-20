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السلسلة 5000 غلاية باللونين الأسود والنحاسي

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السلسلة 5000غلاية باللونين الأسود والنحاسي

HD9352/31

السلسلة 5000 غلاية باللونين الأسود والنحاسي

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الدلائل والمستندات

غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تتمتّع بهما على مدار 60 سنة.

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  • 20 October 2025

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