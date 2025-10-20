غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تتمتّع بهما على مدار 60 سنة.