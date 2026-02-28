مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية

وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.