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يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.
إن الطهو بالبخار هو فنّ راقٍ، لهذا السبب يتمتّع جهاز الطهو بالبخار من Philips بتعيينات مسبقة عديدة من التوقيتات المُعيَّنة مسبقًا التي تطفئ البخار فور بلوغ وقت الطهو بالبخار المثالي. سيساعدك ذلك على طهو تشكيلة واسعة من الأطعمة - تشمل الأرز والبيض والخضار والدجاج والسمك - فيحقّق بذلك نتائج ممتازة تحفظ كامل النكهة والفيتامينات.
باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.
كتيّب وصفات لذيذة.
قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.
يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها.
تحتاج الطبقات البخارية القابلة للتكديس مساحة أقل للتخزين.
مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.
وظيفة الحفاظ على سخونة الطعام لإبقائه ساخنًا إلى حين تقديمه.
مؤشر إزالة الترسبات الكلسية ومؤشر إعادة تعبئة الماء مع إشارات.
مؤقت رقمي مع إشارة تلقائية وتوقف تلقائي عن التشغيل.
هل تريد طهو قطعة كبيرة من الطعام مثل دجاجة كاملة أو أي طبق كبير جدًا في حجيرة بخار واحدة؟ ما عليك سوى فك مشابك الجزء السفلي من كل سلة لتكوين مساحة واحدة كبيرة. وسيتولى جهاز الطهو بالبخار إجراء الباقي نيابة عنك، حيث سيطهو بدقة واتساق من الأعلى إلى الأسفل.
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