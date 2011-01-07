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HD9140/91

HD9140/91
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    HD9140/91

    HD9140/91
    التصنيف الإجمالي / 5
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    HD9140/91

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    مراجعة كل جهاز الطهو على البخار

      يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.

      تتوفّر توقيتات معيَّنة مسبقًا مثالية لطهو السمك والخضار والأرز وغيرها

      تتوفّر توقيتات معيَّنة مسبقًا مثالية لطهو السمك والخضار والأرز وغيرها

      إن الطهو بالبخار هو فنّ راقٍ، لهذا السبب يتمتّع جهاز الطهو بالبخار من Philips بتعيينات مسبقة عديدة من التوقيتات المُعيَّنة مسبقًا التي تطفئ البخار فور بلوغ وقت الطهو بالبخار المثالي. سيساعدك ذلك على طهو تشكيلة واسعة من الأطعمة - تشمل الأرز والبيض والخضار والدجاج والسمك - فيحقّق بذلك نتائج ممتازة تحفظ كامل النكهة والفيتامينات.

      وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

      وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

      باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.

      كتيّب وصفات

      كتيّب وصفات

      كتيّب وصفات لذيذة.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية

      قطع قابلة للغسل في الجلاية

      قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها.

      طبقات بخارية قابلة للتكديس

      طبقات بخارية قابلة للتكديس

      تحتاج الطبقات البخارية القابلة للتكديس مساحة أقل للتخزين.

      مدخل الماء الخارجي

      مدخل الماء الخارجي

      مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.

      إن وظيفة المحافظة على السخونة تبقي الطعام جاهزًا للتقديم

      إن وظيفة المحافظة على السخونة تبقي الطعام جاهزًا للتقديم

      وظيفة الحفاظ على سخونة الطعام لإبقائه ساخنًا إلى حين تقديمه.

      مؤشر إزالة الترسبات الكلسية ومؤشر إعادة ملء المياه

      مؤشر إزالة الترسبات الكلسية ومؤشر إعادة تعبئة الماء مع إشارات.

      موقت رقمي

      مؤقت رقمي مع إشارة تلقائية وتوقف تلقائي عن التشغيل.

      أجزاء سفلية قابلة للفك لطهو قطع أكبر من الطعام

      هل تريد طهو قطعة كبيرة من الطعام مثل دجاجة كاملة أو أي طبق كبير جدًا في حجيرة بخار واحدة؟ ما عليك سوى فك مشابك الجزء السفلي من كل سلة لتكوين مساحة واحدة كبيرة. وسيتولى جهاز الطهو بالبخار إجراء الباقي نيابة عنك، حيث سيطهو بدقة واتساق من الأعلى إلى الأسفل.

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