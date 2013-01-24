تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك

تشكل مجموعة التخمير، وهي ابتكار من Saeco، أساس آلات تحضير القهوة وتضمن تشغيلاً آليًا. يمكن الوصول إلى مجموعة التخمير بسهولة من الجهة الأمامية أو الجانبية، بحسب الطراز. كذلك، يمكن إزالتها من دون مجهود وتنظيفها بسهولة من خلال غسلها تحت الحنفية، ما يضمن تنظيفًا صحيًا مثاليًا.