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تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.
تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.
قامت Saeco بتصميم آلة تحضير الإسبرسو هذه بطريقة تجعلها تنظف دورة القهوة تلقائيًا بالماء عند تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها لتمنحك مذاقًا رائعا وطازجًا مع كل فنجان.
تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.
ستحصل دائمًا على فنجان إسبرسو مثالي مخمّر بحسب تفضيلاتك الشخصية، بفضل وظيفة الذاكرة التي تسمح لك بضبط كمية القهوة والحدة التي تريدها بطريقة تتناسب مع ذوقك. استمتع بقهوة لذيذة بكبسة زر.
إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!
تتطلب أنواع القهوة المختلفة درجات مختلفة من طحن حبوب القهوة للحصول على المذاق الغني والكامل. يمكن ضبط درجة طحن حبوب القهوة في هذه الآلة بفضل 5 إعدادات، من الطحن الأكثر نعومة للحصول على نكهة إسبرسو قوية إلى الطحن الأكثر خشونة للاستمتاع بقهوة أخف.
تشكل مجموعة التخمير، وهي ابتكار من Saeco، أساس آلات تحضير القهوة وتضمن تشغيلاً آليًا. يمكن الوصول إلى مجموعة التخمير بسهولة من الجهة الأمامية أو الجانبية، بحسب الطراز. كذلك، يمكن إزالتها من دون مجهود وتنظيفها بسهولة من خلال غسلها تحت الحنفية، ما يضمن تنظيفًا صحيًا مثاليًا.
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