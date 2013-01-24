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Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8745/21
Saeco
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    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8745/21

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

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      تحضير الإسبرسو بلمسة واحدة من حبوب البن إلى الفنجان مباشرةً

      • لتخمير نوعَين من القهوة
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • فضي
      • مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات
      تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

      تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

      قامت Saeco بتصميم آلة تحضير الإسبرسو هذه بطريقة تجعلها تنظف دورة القهوة تلقائيًا بالماء عند تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها لتمنحك مذاقًا رائعا وطازجًا مع كل فنجان.

      قهوة غير محروقة بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

      قهوة غير محروقة بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

      تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.

      يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

      يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

      ستحصل دائمًا على فنجان إسبرسو مثالي مخمّر بحسب تفضيلاتك الشخصية، بفضل وظيفة الذاكرة التي تسمح لك بضبط كمية القهوة والحدة التي تريدها بطريقة تتناسب مع ذوقك. استمتع بقهوة لذيذة بكبسة زر.

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!

      تلاعب بطعم القهوة بفضل المطاحن القابلة للضبط

      تلاعب بطعم القهوة بفضل المطاحن القابلة للضبط

      تتطلب أنواع القهوة المختلفة درجات مختلفة من طحن حبوب القهوة للحصول على المذاق الغني والكامل. يمكن ضبط درجة طحن حبوب القهوة في هذه الآلة بفضل 5 إعدادات، من الطحن الأكثر نعومة للحصول على نكهة إسبرسو قوية إلى الطحن الأكثر خشونة للاستمتاع بقهوة أخف.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك

      تشكل مجموعة التخمير، وهي ابتكار من Saeco، أساس آلات تحضير القهوة وتضمن تشغيلاً آليًا. يمكن الوصول إلى مجموعة التخمير بسهولة من الجهة الأمامية أو الجانبية، بحسب الطراز. كذلك، يمكن إزالتها من دون مجهود وتنظيفها بسهولة من خلال غسلها تحت الحنفية، ما يضمن تنظيفًا صحيًا مثاليًا.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        80 cm
        وزن المنتج
        6.9 kg
        سعة حاوية البقايا
        8,0 servings
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        420 × 325 × 295 mm
        عدد غلايات المياه
        1 غلاية
        الفولتية
        230 V
        التردد
        50 Hz
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        تقنية الإسبرسو
        نظام توزيع النكهة: التخمير المسبق
        سعة خزان الماء
        1 L
        ارتفاع الكوب الأقصى
        95 mm
        مستوى ضغط المياه في المضخة
        15 بار (لتحضير إسبرسو مثالي)
        الطاقة
        1400 W
        أنواع القهوة المعتمدة
        حبوب البن الكاملة
        مادة الغلاية
        فولاذ مقاوم للصدأ (Inox)
        سعة حبوب القهوة
        180 g
        التنظيف والصيانة
        شطف دورة القهوة تلقائيًا
        بلد المنشأ
        • صُمم في إيطاليا
        • صنع في أوروبا
        الاستخدام
        • مجموعة تخمير قابلة للفك
        • خزان ماء قابل للفك

      • اللمسات النهائية

        مادة panarello
        بلاستيك

      • البيانات الفنية

        فولتية
        230 V
        ضغط المضخة
        15 bar
        التردد
        50 Hz
        الطاقة
        1400 W

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