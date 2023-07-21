المعايرة الذكية: مقدار ماء وقهوة مثالي في كل عملية تخمير

تضمن المعايرة الذكية مقدار ماء وقهوة مثاليًا في كل عملية تخمير، مما يُعفيك من التخمين ويسمح لك بإعادة التعبئة بوتيرة أقل. تلذذ دائمًا بقهوة مثالية، بعيدًا عن القهوة الخفيفة أو الحامضة.