نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات
نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات
مطحنة أزيز أسطوانية مضمّنة لتخصيص مستوى الخشونة واستخراج أفضل رائحة من حبوب القهوة. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيلها لاستخدام القهوة المطحونة والجاهزة.
يتيح لك جهاز التخمير المتكامل تخمير القهوة في الإبريق الزجاجي أو الحراري، وسكبها مباشرةً في الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** المفضّل لديك لارتشاف القهوة في طريقك إلى العمل.
تضمن المعايرة الذكية مقدار ماء وقهوة مثاليًا في كل عملية تخمير، مما يُعفيك من التخمين ويسمح لك بإعادة التعبئة بوتيرة أقل. تلذذ دائمًا بقهوة مثالية، بعيدًا عن القهوة الخفيفة أو الحامضة.
تتيح لك حاويتا حبوب القهوة القابلتان للفصل مع مانع تسرّب الرائحة تخزين خلطتَين مختلفتَين ومزجهما معًا. يمكنك أيضًا التبديل بين القهوة الخالية من الكافيين والقهوة العادية. يسهل تنظيفهما بفضل الفرشاة المضمّنة أيضًا، وتسهل إعادة تعبئتهما.
يمكن إعادة استخدام الفلتر الدائم بعد كل عملية تخمير. يضمن وقت استخراج مثاليًا لرائحة ومذاق استثنائيَين. ويُعفيك من استخدام الفلاتر الورقية الأحادية الاستخدام.
لا داعي لإعادة تعبئة المياه مع كل عملية تخمير بفضل المعايرة الذكية. وعند التعبئة، يتميّز خزان المياه الذي يتّسع لغاية 10 أكواب والمزوّد بمستويات سهلة القراءة بمقبض داخلي لتتمكّن من إزالته بسهولة من الجهاز ووضعه تحت المغسلة.
قهوة لكل المواسم! تلذذ بقهوتك الدافئة في فصل الشتاء، أو اعمل إلى تخميرها مع مكعّبات الثلج للاستمتاع بالبرودة خلال فصل الصيف.
جهاز يتّسع بسهولة على سطح العمل أو الخزانة في مطبخك بفضل التصميم المميّز الذي لا يحتلّ مساحة كبيرة، بدون المساومة على السعة.
شاشة LED سهلة القراءة. يمكنك تعديل مستوى الكثافة (1-3) وعدد الأكواب (من 1 إلى 10) ومستوى الخشونة. تلذذ بالقهوة كما تحبّها وعلى درجة حرارة تخمير مثالية.
تُظهر شاشة LED عملية التخمير التي يتم التحكّم بها وفق المؤقت. قم ببرمجة وقت بدء التخمير في آلة تحضير القهوة للاستيقاظ صباحًا على رائحة القهوة الطازجة.
تعمل تقنية توزيع النكهة على توزيع نكهة القهوة بشكل متناسق في الإبريق لمذاق أفضل.
تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة. يمكن إيقاف تشغيل الآلة تلقائيًا بعد التخمير، أو الحفاظ على سخونة قهوتك لمدة تصل إلى 5 ساعات أو أكثر.
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