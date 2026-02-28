قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري

أضف لمسة من الأناقة إلى منزلك مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Quadrante. استمتع بلحظات قهوتك مع جهاز التخمير الموثوق به SENSEO®‎، والآن مع صينية قابلة للضبط لتناسب حجم كوبك المفضل