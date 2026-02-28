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  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري
  • قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري

تم إيقافه

SENSEO® ربعآلة تحضير القهوة بالمغلفات

HD7864/61

قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري

أضف لمسة من الأناقة إلى منزلك مع ماكينة تحضير القهوة SENSEO® Quadrante. استمتع بلحظات قهوتك مع جهاز التخمير الموثوق به SENSEO®‎، والآن مع صينية قابلة للضبط لتناسب حجم كوبك المفضل

عرض جميع المزايا

استمتع بجودة SENSEO®‎ واختر قوة القهوة

قهوة لذيذة بلمسة واحدة، وبتصميم عصري

  • ارتفاع صينية قابل للضبط

  • أسود

  • وظيفة تحديد الكثافة

طبقة كريمة القهوة اللذيذة دليل على جودة ماكينة تحضير القهوة SENSEO®‎

طبقة كريمة القهوة اللذيذة دليل على جودة ماكينة تحضير القهوة SENSEO®‎

تضمن لك مجموعة قهوة SENSEO®‎ المميزة ونظام التخمير الفريد من SENSEO®‎ الحصول على كوب قهوة مثالي يأتي دائمًا مغطى بطبقة من الرغوة الغنية واللذيذة، وهذا دليل على المذاق والجودة الفائقة.

قهوة بمجرد لمسة زر

قهوة بمجرد لمسة زر

باستخدام ماكينة تحضير القهوة بالمغلفات هذه، يمكنك بسهولة تحضير كوب أو كوبين من القهوة بضغطة زر واحدة.

صينية تقطير قابلة للضبط لتناسب كوبك المفضل

صينية تقطير قابلة للضبط لتناسب كوبك المفضل

ببساطة ارفع صينية التقطير أو اخفضها لتخصيص ماكينة تحضير القهوة SENSEO®‎ من Philips لتناسب حجم كوبك أو فنجانك المفضل.

المواصفات التقنية

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