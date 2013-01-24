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Grind & Brew

آلة تحضير القهوة

HD7762/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة
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    Grind & Brew آلة تحضير القهوة

    HD7762/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجة إكتشف كلّ المميزات

    Grind & Brew آلة تحضير القهوة

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجة إكتشف كلّ المميزات

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجة إكتشف كلّ المميزات

    Grind & Brew آلة تحضير القهوة

    حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

    استمتع بقهوة لذيذة من حبوب البن المطحونة الطازجة بفضل آلة تحضير القهوة Grind & Brew من Philips المزوّدة بمطحنة مضمّنة. يسمح لك الوعاءان الفريدان بالتبديل بين نوعَين من القهوة. كذلك، يسمح لك المؤقّت أن تستيقظ على رائحة القهوة الطازجة إكتشف كلّ المميزات

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      حبوب قهوة طازجة ومطحونة لقهوة رائعة

      آلة الطحن والتخمير الوحيدة المزوّدة بوعائين لحبوب القهوة

      • مطحنة للقهوة مضمّنة
      • وعاءان لحبوب القهوة
      • موقت
      • اللون الأسود المعدني
      مطحنة مضمّنة لحبوب القهوة، للاستمتاع بقهوة مطحونة وطازجة

      مطحنة مضمّنة لحبوب القهوة، للاستمتاع بقهوة مطحونة وطازجة

      بهدف الاستمتاع بمذاق القهوة المطحونة الطازجة، يجب طحن حبوب القهوة الطازجة قبل التخمير. تحتوي آلة تحضير القهوة هذه على مطاحن أزيز أسطوانية، للحصول على الحجم المثالي للطحن، وبالتالي لضمان الاستمتاع بأفضل مذاق.

      وعاءان لحبوب القهوة الطازجة لمزيد من التنوع

      وعاءان لحبوب القهوة الطازجة لمزيد من التنوع

      بفضل الوعاءَين، يمكنك تخزين نوعَين من حبوب القهوة. اختر النوع الذي تريد استخدامه للتخمير. يمكنك الاختيار من بين نوعَين من القهوة أو ابتكار مزيجك الخاص من خلال تحديد النوعَين سويًا.

      تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

      تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

      اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

      حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بفضل شاشة LCD

      حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بفضل شاشة LCD

      استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.

      مناسبة للقهوة المطحونة أيضًا

      مناسبة للقهوة المطحونة أيضًا

      يمكنك أيضًا استخدام القهوة المطحونة بدلاً من حبوب القهوة. تقوم وظيفة إيقاف الطحن بتعطيل المطحنة، لتتمكّن من تعبئة القهوة المطحونة في الفلتر.

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

      وقت الحفاظ على السخونة قابل للضبط من 10 دقائق إلى ساعتَين

      وقت الحفاظ على السخونة قابل للضبط من 10 دقائق إلى ساعتَين

      حدد المدة التي تريد خلالها الحفاظ على القهوة ساخنة بعد تخميرها. يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي على مدة تتراوح بين 10 دقائق ولغاية ساعتَين.

      مؤقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

      مؤقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

      استيقظ على رائحة القهوة الطازجة بفضل المؤّقت. جهّز آلة تحضير القهوة وعيّن الوقت وسيتم تخمير إبريق من القهوة الطازجة في الوقت الذي تريده.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      مفتاح تحديد مستوى الطحن للاستمتاع بمذاقك المفضّل

      مفتاح تحديد مستوى الطحن للاستمتاع بمذاقك المفضّل

      استمتع بمذاق القهوة بالطريقة التي تريدها، من خلال 9 خيارات لحجم الطحن. اختر عملية طحن ناعمة لمذاق قهوة أقوى أو عملية طحن خشنة لقهوة مُعدّة بالتقطير بمذاق أخف وأسلس.

      حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بواسطة مفتاح التخمير

      حدد إعدادات القهوة التي تريدها بسهولة بواسطة مفتاح التخمير

      بفضل مفتاح التخمير الملائم، يمكنك تحديد إعداد القهوة التي تفضّلها وتخصيصه بسهولة تامة، كعدد الأكواب وكثافة القهوة مثلاً.

      مانع تسرّب النكهة، للحفاظ على حبوب القهوة طازجة في الوعاء

      مانع تسرّب النكهة، للحفاظ على حبوب القهوة طازجة في الوعاء

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق زجاحي

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1000  واط

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        212 ‏x‏ 277‏ x‏ 440  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        6.2  كلغ
        وزن المنتج
        4.6  كلغ

      • التصميم

        اللون
        • أسود
        • فضي

      • المواصفات التقنية

        أجهزة غلي المياه
        0
        فولتية
        220 - 240 فولت  فولت
        التردد
        50 - 60  هرتز
        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة
        خزان ماء ذو سعة
        8 - 12  أكواب
        خزان ماء ذو سعة
        1.2  لتر
        درجة حرارة القهوة
        80 - 85  درجة
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        ضغط المضخة
        ما من مضخة  بار

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • اللون الخارجي

        مادة خزان المياه
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك

      • المواصفات العامّة

        مشروبات القهوة
        قهوة مع فلتر للتقطير
        ملائمة ل
        حبوب القهوة الكاملة والقهوة المطحونة
        تخصيص لكل مشروب
        إمكانية ضبط حدة القهوة
        سهولة التنظيف والصيانة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • وعاءان لحبوب القهوة
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • شاشة عرض
        • منع التقطير
        • مؤشر مستوى الماء
        إعدادات المطحنة
        3
        نوع الشاشة
        LCD

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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