كما تحبها تماماً!

تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده