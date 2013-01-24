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Viva Collection آلة تحضير القهوة

HD7564/21
  • قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
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    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    HD7564/21

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

    تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

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    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

      قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

      تضمن وظيفة توزيع النكهة دوران القهوة للحصول على خليط مثالي

      • مع إبريق زجاجي
      • Aromaswirl
      • اللون الأسود المعدني
      إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

      إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

      إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.

      1000 واط

      1000 واط

      يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.

      حلقة دارئة للحماية والثبات

      حلقة دارئة للحماية والثبات

      توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      المواصفات التقنية

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مفتاح طاقة مضيء
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق زجاحي
        طول سلك الطاقة
        85 cm
        اللون
        فولاذ لا يصدأ وأسود
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        256 × 223 × 358 mm
        وزن المنتج
        1.7 kg
        الطاقة
        1000 W
        التردد
        50/60 Hz
        سعة خزان الماء
        1.2 لتر
        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        فولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أسود/معدني
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        العدد الأفصى لفناجين القهوة التي يمكن تحضيرها
        من 10 فناجين إلى 15 فنجانًا
        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        زمن التخمير
        &lt; 10 دقيقة
        وزن التغليف
        2.2 kg
        بلد المنشأ
        • صُنع في بولندا
        • صمّم في هولندا

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