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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7448/20
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7448/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    استمتع بقهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها ومميزة بتصميمها الذكي والصغير لتخزين سهل يتلاءم مع كل المطابخ. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

      قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

      آلة تحضير القهوة بتصميم صغير، سعة من 10 أكواب إلى 15 كوبًا

      • مع إبريق زجاجي
      • أسود
      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      سعة 1.3 لتر لـ 10 إلى 15 فنجانًا

      يستوعب إبريق آلة تحضير القهوة هذه 1.3 لترًا من القهوة، ما يكفي لتعبئة 10 إلى 15 فنجانًا حسب حجم الفنجان.

      المواصفات التقنية

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        مفتاح طاقة مضيء
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        88 cm
        وزن المنتج
        1.42 kg
        اللون
        أسود
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        220 x‏ 220 x‏ 290 mm
        الطاقة
        1000 W
        سعة خزان الماء
        1.2 لتر
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        اللون (الألوان)
        أسود
        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        زمن التخمير
        9 min
        العدد الأفصى لفناجين القهوة التي يمكن تحضيرها
        من 10 فناجين إلى 15 فنجانًا
        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        إبريق
        HD7983/70 (أبيض)، HD7983/20 (أسود)
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        وعاء وغطاء ودافع
        بلاستيك (بوليبروبيلين)، إبريق زجاجي
        بلد المنشأ
        • صمّم في هولندا
        • صُنع في الصين
        وزن التغليف
        1.94 kg

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