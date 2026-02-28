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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Coffee maker

تم إيقافه

المجموعة اليوميةآلة تحضير القهوة

HD7447/20

قهوة لذيذة ببساطة

استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

عرض جميع المزايا

مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

قهوة لذيذة ببساطة

  • مع إبريق زجاجي

  • أسود

مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

سعة 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

سعة 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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