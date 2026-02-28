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HD7447/20
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.
مع إبريق زجاجي
أسود
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.
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