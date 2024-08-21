HD7430/90
قهوة لذيذة كل يوم
تلذذ باحتساء مزيد من القهوة بفضل آلة تحضير القهوة بالتنقيط Essential Collection من السلسلة 1000 من Philips. استمتع باحتساء ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة بفضل السعة الكبيرة التي تبلغ 1,2 لترات ووظيفة المحافظة على السخونة. تمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم مجموعة الفطور حسب ما هو مهم حقًا، تعرّف على المجموعة الكاملة التي تتضمن غلَّاية وآلة تحميص خبز متوافقتين.
استمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول. يساعد الإبريق الزجاجي الذي تبلغ سعته 1,2 لترات على تخمير ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة المفضلة.
تنتقل آلة تحضير القهوة إلى وضع المحافظة على السخونة تلقائيًا لمدة 30 دقيقة بعد كل عملية تخمير، حيث يمكنك الاستمتاع بمذاق رشفات القهوة الساخنة مدة أطول.
لا مزيد من الحاجة إلى الانتظار حتى يتخمر الإبريق الممتلئ، يمكنك إزالة الإبريق في أي وقت تريد من دون أي تنقيط، واستمتع بالمرونة والتحكم للاستمتاع باستراحة منعشة لتناول القهوة في أي وقت.
لا حاجة إلى التخمين عند ملء الإبريق، حيث يتيح لك مؤشر مستوى المياه إضافة كمية المياه المناسبة تمامًا من دون عناء.
بعد كل عملية تخمير، ستحتفظ آلة تحضير القهوة بالسخونة مدة 30 دقيقة ثم ستتوقف عن التشغيل تلقائيًا، ما يضمن تجربة تخمير آمنة ومن دون أي قلق.
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