المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

Daily Collection آلة تحضير الشاي

تم إيقافه

الدعم

Daily Collectionآلة تحضير الشاي

HD7301/01

Daily Collection آلة تحضير الشاي

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF ملف, 211.8 kB
  • 2 June 2026

بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.

  • PDF ملف
  • 19 October 2026