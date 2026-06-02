بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.