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  • أطباق مشوية لذيذة وسهلة. أطباق مشوية لذيذة وسهلة. أطباق مشوية لذيذة وسهلة.
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    السلسلة 5000 شواية شواء بالاتصال

    HD6301/90

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أطباق مشوية لذيذة وسهلة.

    استمتع بطعم الشوي من دون عناء. تمنحك الألواح سهلة التنظيف القابلة للإزالة وسريعة التسخين تجربة شوي من دون عناء.

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    السلسلة 5000 شواية شواء بالاتصال

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    أطباق مشوية لذيذة وسهلة.

    ألواح قابلة للإزالة وذات طاقة عالية لتحقيق نتائج رائعة.

    • تُفتَح بشكل مسطح للشوي
    • طاقة عالية لتحقيق نتائج ممتازة
    • ارتفاع قابل للضبط
    • ألواح قابلة للإزالة
    قِطَع قابلة للإزالة لسهولة التنظيف

    قِطَع قابلة للإزالة لسهولة التنظيف

    ألواح مانعة للالتصاق وصينية شحوم يمكن إزالتها بسهولة، ما يجعل التنظيف سهلاً.

    طاقة عالية لطهي سريع

    طاقة عالية لطهي سريع

    طاقة 2200 واط لتسخين ألواح الشواية بسرعة والحفاظ على حرارة دقيقة وثابتة لتحقيق نتائج مثالية.

    درجة حرارة قابلة للضبط لتحقيق نتائج مثالية

    درجة حرارة قابلة للضبط لتحقيق نتائج مثالية

    اضبط درجة الحرارة المثالية في كل مرة لطهي السندويتشات واللحوم والخضراوات بالطريقة التي تحبها.

    ارتفاع قابل للضبط يتكيف مع كل أطعمتك المفضلة

    ارتفاع قابل للضبط يتكيف مع كل أطعمتك المفضلة

    اضبط ارتفاع لوح الشواية العلوي بسهولة ليتناسب مع الأطعمة السميكة أو السندويتشات المفتوحة.

    يمكن لمساحة الشوي الكبيرة أن تطعم العائلة بأكملها

    يمكن لمساحة الشوي الكبيرة أن تطعم العائلة بأكملها

    مساحة الشوي الكبيرة تستوعب كل ما تعده، سواء كنت تطبخ لشخص واحد أو أكثر.

    ألواح قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة الشوي

    ألواح قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة الشوي

    مهما كنت تطهو، أصبح الشوي والتنظيف سهلاً جدًا بفضل ألواح الشوي المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة.

    ينفتح بزاوية 180 درجة للشوي على سطح العمل

    ينفتح بزاوية 180 درجة للشوي على سطح العمل

    اقلب جهاز ضغط السندويتشات وافتحه بزاوية 180 درجة لشوي اللحوم والخضراوات على الجانبين في وقت واحد.

    صينية تقطير قابلة للفك لتجميع الشحوم

    صينية تقطير قابلة للفك لتجميع الشحوم

    أذِب الدهون وجمِّعها في صينية التقطير القابلة للفك لسهولة التنظيف.

    قفل المقبض للحمل والتخزين

    قفل المقبض للحمل والتخزين

    أغلق المقبض واقفله لحمل الشواية وتخزينها بأمان.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواد

      الهيكل الرئيسي
      PF
      لوح شواء
      سبائك الألومنيوم
      مقبض
      PF
      ذراع
      سبائك الألومنيوم
      غطاء الذراع
      صفيحة مغطاة  بالألومنيوم
      لوح عاكس
      صفيحة مغطاة  بالألومنيوم
      غطاء الجهة الأمامية
      PA66
      لوحة
      بولي كربونات، شفاف
      أزرار شفافة
      PA66
      علبة الشحوم
      PA66
      غطاء زخرفي للهيكل العلوي/الأمامي وزر الارتفاع
      الفولاذ المقاوم للصدأ SUS430
      لولب تسخين
      مثبت على اللوح العاكس

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1800- 2200  W
      طول سلك الطاقة
      > 0.8 م مكشوف  m
      التردد
      50-60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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