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  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب

    أداة طهو الأرز

    HD4702/80

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ برامج طهي الأرز التلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة طهو الأرز

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    تغذية إضافية في كل كوب

    طهو الأرز بطريقة ذكية وتلقائية

    • الدورق
    • 10 أكواب
    • تصميم رسم الطعام
    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

    مقبض مدمج

    مقبض مدمج

    لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام

    زر بضغطة واحدة لتسهيل التحكم

    زر بضغطة واحدة لتسهيل التحكم

    زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

    تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.

    مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

    مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

    تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

    طهي الأرز تلقائياً

    طهي الأرز والحفاظ على سخونته بكل سهولة

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.0  m
      الفولتية
      220-240  V
      القدرة بالواط
      1000  W
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      تشغيل بلمسة زر واحدة
      نعم
      طهو تلقائي للأرز الطازج
      نعم
      وظيفة الحفاظ التلقائي على السخونة للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة
      نعم
      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق
      نعم
      مؤشر مستوى المياه سهل القراءة
      نعم

    Badge-D2C

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