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  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل

    Daily Collection الغلاية

    HD4646/01

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.

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    Daily Collection الغلاية

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    غليان سريع وسهل

    غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

    • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
    • مؤشر مستوى الماء
    • باللون الأبيض
    • غطاء بمفصلة
    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    يمكن ملء الغلاية عبر الفوهة أو بفتح الغطاء.

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000-2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      التردد
      50-60  Hz
      سعة الدورق
      1.5  L

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      230‏x‏166‏x‏249  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      188x287x233  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قاعدة تدور 360 درجة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مخزن لسلك الطاقة
      • أداة تسخين مسطّحة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • حماية من الغليان حتى الجفاف

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بوليبروبيلين / ABS
      مادة عنصر التسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      التبديل بين المكونات
      البوليبروبيلين

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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