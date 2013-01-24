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Daily Collection

الغلاية

HD4646/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل
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    Daily Collection الغلاية

    HD4646/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    غليان سريع وسهل

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل الغلاية

      غليان سريع وسهل

      غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

      • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
      • مؤشر مستوى الماء
      • باللون الأبيض
      • غطاء بمفصلة
      سهولة تركيب الغطاء والفتحة

      سهولة تركيب الغطاء والفتحة

      يمكن ملء الغلاية عبر الفوهة أو بفتح الغطاء.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

      يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات العامّة

        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        السعة
        1.5 لتر
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        الطاقة
        2000-2400 W
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0,75 m
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        مقبض مريح
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        28.7‏x‏18.8‏x‏23.3 cm
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.6‏x‏23‏x‏24.9 cm

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