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  • أرز وأطباق شهية لكل العائلة أرز وأطباق شهية لكل العائلة أرز وأطباق شهية لكل العائلة
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    HD4515 جهاز طهو الأرز الرقمي

    HD4515/55

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أرز وأطباق شهية لكل العائلة

    بفضل تقنية التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" يتم الحصول على توزيع سخونة قوي من الأعلى والجانب والأسفل، لتسخين الأرز بشكل متساوٍ ودقيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز الوعاء الداخلي بطلاء باكوهانسيكي الذي يدوم طويلاً، لتحضير أزر وأطباق شهية لكل وجبة.

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    HD4515 جهاز طهو الأرز الرقمي

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    أرز وأطباق شهية لكل العائلة

    مع التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" وطلاء باكوهانسيكي الذي يدوم طويلاً

    • التسخين الذكي والثلاثي الأبعاد
    • طلاء باكوهانسيكي
    • متعدد الوظائف
    • 10 قوائم
    • 1,8 لترات
    10 قوائم طهو مخصصة للطاهي العصري

    10 قوائم طهو مخصصة للطاهي العصري

    10 برامج متعددة الوظائف مع قوائم منفصلة للأرز والحبوب المختلفة لتحضير مجموعة متنوّعة من الأطباق.

    وظيفة الحفاظ على السخونة التلقائي

    وظيفة الحفاظ على السخونة التلقائي

    يبدأ تشغيل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا بعد طهو الأرز وهي تضمن بقاء الأرز ساخنًا ومفلفلاً لغاية 24 ساعة.

    5 طبقات لتوصيل حراري أفضل

    5 طبقات لتوصيل حراري أفضل

    5 طبقات لتوصيل حراري أفضل وسبائك سميكة جدًا لضمان طهو كل حبة أرز بشكل مثالي.

    طلاء باكوهانسيكي المتطور جدًا أقسى بست مرات

    طلاء باكوهانسيكي المتطور جدًا أقسى بست مرات

    طلاء باكوهانسيكي الذي يتميز بمتانة عالية للغاية وبقساوة أكثر بست مرات. إن باكوهانسيكي هو حجر طبيعي يحتوي على معادن وعناصر غذائية صغيرة.

    شاشة رقمية كبيرة توفّر الوقت وقوائم سهلة القراءة

    شاشة رقمية كبيرة توفّر الوقت وقوائم سهلة القراءة

    شاشة رقمية كبيرة توفّر الوقت وقوائم سهلة القراء لتشغيل سهل.

    التسخين الذكي والثلاثي الأبعاد

    التسخين الذكي والثلاثي الأبعاد

    بفضل التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" تتوزّع السخونة القوية من الأعلى والجانب والأسفل لتسخين الأرز بشكل متساوٍ ودقيق.

    غطاء داخلي قابل للفك لتنظيف سهل

    غطاء داخلي قابل للفك لتنظيف سهل

    غطاء داخلي قابل للفك لتنظيف سهل.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      الملعقة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الطاقة
      من 790 واط إلى 940 واط تقريبًا  W
      الفولتية
      من 220 إلى 240 فولت تقريبًا  V
      سعة الأرز
      1,8 لترات  l

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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