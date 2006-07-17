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  • طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة

    فرن المحمصة

    HD4495/25

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة

    فرن التحميص المتعدد الأغراض الذي يصلح لأي شيء تقريبًا! يصلح للخبز والشواء والتحميص والتسخين مع الكثير من مميزات الطهي السهل بما يتيح لك نتائجًا شهية في كل مرة. يتضمن منظمًا حراريًا قابلاً للضبط ومؤقّتًا حتى 45 دقيقة وصينية خبز وصينية فتات.

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    فرن المحمصة

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    طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة

    مؤقت لـ 45 دقيقة، أداة تحديد درجة الحرارة

    • مؤقت لـ 45 دقيقة
    • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
    • فضي معدني
    يخبز الأطعمة والوجبات الخفيفة أو يشويها أو يحمصّها أو يسخّنها

    يخبز الأطعمة والوجبات الخفيفة أو يشويها أو يحمصّها أو يسخّنها

    يخبز الأطعمة والوجبات الخفيفة أو يشويها أو يحمصّها أو يسخّنها

    مؤقت حتى 45 دقيقة يوقف تشغيل الفرن عندما يصبح الطعام جاهزًا

    مؤقت حتى 45 دقيقة يوقف تشغيل الفرن عندما يصبح الطعام جاهزًا

    مؤقّت حتى 45 دقيقة لإيقاف تشغيل الفرن عندما يصبح الطعام جاهزًا.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    صينية خبز مربعة كبيرة، مطلية بطلاء مانع للالتصاق (230 × 230 مم)

    صينية خبز مربعة كبيرة، مطلية بطلاء مانع للالتصاق (230 × 230 مم)

    صينية خبز مربعة كبيرة، مطلية بطلاء مانع للالتصاق (230 × 230 مم).

    شبكة قابلة للفصل

    شبكة قابلة للفصل

    منظم حراري قابل للضبط لمنحك أفضل النتائج بخصوص طعامك (بحد أقصى 230 درجة مئوية)

    منظم حراري قابل للضبط لمنحك أفضل النتائج بخصوص طعامك (بحد أقصى 230 درجة مئوية).

    جرس انتهاء الطهي يرن عندما يصبح الطعام جاهزًا

    جرس انتهاء الطهي يرن عندما يصبح الطعام جاهزًا.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غلاف معدني ومفاتيح ومقابض بلاستيكية (PBT)
      اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
      فضي فولاذي/رمادي فحمي /25

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.0  m
      الطاقة
      1100  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة
      9  L
      التردد
      50-60  Hz
      أدوات التسخين
      كوارتز (2x)
      السعة الفعلية
      5.7  L

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

    • الإكسسوارات المضمنة

      صَينية الخَبز
      230 × 230  mm

    Badge-D2C

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